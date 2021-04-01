Спортсменов из Тумы начнут возить на школьных автобусах в клепиковский спорткомплекс «Триумф»

Тумских спортсменов начнут возить на школьных автобусах в спорткомплекс «Триумф», расположенный в городе Спас-Клепики. Об этом было сказано на встрече Николая Любимова и депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Красова в четверг, 1 апреля.
Депутат рассказал, что на прямую линию президента поступило обращение от школьницы из рабочего поселка Тума. Девочка рассказала, что в населенном пункте много подростков занимаются спортом, однако оборудованных мест для этого нет. Андрей Красов предложил организовать подвоз жителей в клепиковский спорткомплекс «Триумф», что расположен недалеко от поселка.
Губернатор отметил, что такая проблема характерна для многих районов. Именно поэтому до 1 сентября 2021 года главам администраций муниципалитетов рекомендовано принять меры по организации доставки детей из тех населенных пунктов, где нет спорткомплексов, в ФОКи райцентров.
Еще одной темой для обсуждения стали дороги. Андрей Красов предложил губернатору помощь регионального штаба ОНФ в контроле за состоянием покрытий. Губернатор пообещал принять во внимание это предложение.
Депутат Госдумы спросил и про благоустройство территории БСМП. Николай Любимов отметил, что удалось полностью привести в порядок территорию, но работа будет продолжена.
Глава региона вместе с депутатом Госдумы обсудил и вопрос закрытия медпунктов в нескольких ссузах области. Николай Любимов подчеркнул, что в ближайшее время планируется создание региональной межведомственной комиссии по подготовке предложений для формирования нормативной базы и их рассмотрения на федеральном уровне.