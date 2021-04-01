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Суббота, 3 апреля, 2021
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Спортивный центр «Под мостом» в Лесопарке готовится к паводку

7info7

Спортивный центр «Под мостом» подготавливают к паводку, сообщает пресс-служба мэрии Рязани.

Сотрудники Лесопарка ежеднево проверяют уровень подъёма воды, прочищают каналы водоотведения, контролируют состояние обводных каналов от попадания туда предметов, затрудняющих отток талых вод.

Часть оборудования Центра временно перевезена в другое место. Сделано всё для предотвращения коротких замыканий.

Как отмечают в администрации, учреждение работает в штатном режиме. В случае, если в расписание будут внесены изменения, информация об этом будет опубликована в группе Лесопарка «ВКонтакте».

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