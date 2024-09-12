Спектакль «Пиковая дама» открыл большие гастроли Магнитогорского театра в Рязани

С 11 по 15 сентября Рязанский театр драмы принимает на своей сцене Магнитогорский академический драматический театр им. А. С. Пушкина. Рязанцам покажут шесть спектаклей разных жанров и настроений.

Первым из них стала адаптация повести «Пиковая дама».

«Помните, спектакль может быть нравственно небезопасен, но эстетически — безупречен» — предупредили зрителей перед началом, и действительно, на сцене разгорались страсти, среди которых махинации и интриги, предательства и роковой случай, а также самое главное — секрет беспроигрышной партии в карты.

Постановка явилась олицетворением понятия «азарт», герои распоряжались своими жизнями, словно ставками, в атмосфере красочного упадничества нравов и гонки за богатствами престарелой Графини.

Контраст светлой декорации и неонового освещения, стильные детали и экстравагантные образы с богатыми одеждами и цветными укладками, французские песни и зажигательные танцы — всё работало, дабы вызвать у зрителя ощущение нереальности происходящего, будто галлюцинация, втягивающая в свой мир. И тем морально тяжелее ощущался финал, когда вслед за кульминацией путь Германа, главного героя истории, завершился трагедией, но совершенно незначительной для остальных персонажей, продолжающих жить в своей извращённой реальности.

Современная версия произведения Пушкина, мягко говоря, поразила зрительный зал. Актёров вызывали на бис несколько раз подряд, не желая отпускать и крича многочисленные «браво».

Следующим спектаклем гастрольной программы станет «Старший сын».