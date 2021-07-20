Специалисты Роспотребнадзора усовершенствовали анализ на боррелиоз

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Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли способ сделать более точной диагностику одной из самых опасных инфекций, передаваемых клещами — боррелиоза (болезнь Лайма).

В отличие от клещевого энцефалита, это заболевание никак не контролируется с помощью вакцин, а его переносчиком может быть каждый третий клещ, обитающий в лесу, на дачном участке или в парке. Проблема усугубляется тем, что заражение сложно определить, так как многие люди не испытывают никаких опасных симптомов на протяжении нескольких недель. Но потом, когда боррелиоз входит в хроническую форму и поражает суставы, нервную систему и другие органы, его уже проблематично вылечить.

Если не начать лечение вовремя, заболевание может перейти в хроническую форму и привести к параличу. Поэтому медики делают анализы на антитела к боррелиям, наличие которых позволяет подтвердить инфекцию.

— Образование антител при боррелиозах происходит очень медленно и не в 100%случаев, — сообщила «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. — Поэтому для оценки специфического иммунитета важно использовать чувствительные и специфические тесты для выявления антител ко многим белкам боррелий. Как правило, для оценки специфического иммунитета к боррелиям используют двухшаговую систему диагностики: скрининг антител и подтверждение их специфичности.

Как рассказала Людмила Карань, с помощью разработанного в Роспотребнадзоре теста можно не только обнаружить антитела классов M и G к боррелиям, но и одновременно подтвердить их специфичность.

Тест для определения специфических антител к восьми высоко специфичным антигенам боррелий на основе иммуночипа уже используется в Центре молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии. Но специалисты Роспотребнадзора постоянно работают над совершенствованием методики, чтобы сделать анализ более точным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Зажать клеща: иммуночип вовремя выявит опасную «лесную» инфекцию.