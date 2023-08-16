Спецпоказ фильма с Райаном Гослингом пройдёт в Рязани

Сеть кинотеатров «Киномакс» с 17 августа начинает спецпоказ художественного фильма «Только Бог простит» с Райаном Гослингом. Об этом сообщает телеграм-канал сети.

До того как стать Кеном Райан Гослинг сыграл роль Джулиана, — говорится в сообщении. — Он жил в Бангкоке и руководил клубом тайского бокса. Но в семье случилась беда — убили старшего брата. Охваченная яростью мать требует, чтобы Джулиан нашел и покарал убийц за содеянное. На залитых неоном улицах Бангкока начинает вершиться месть…

Спецпоказ в Рязани пройдёт 19 августа в 17.00.

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