Специалисты сообщили об устранении проблемы с сайтами в зоне .ru

— Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации, — сообщает телеграм-канал Минцифры РФ.