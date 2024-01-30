Специалисты сообщили об устранении проблемы с сайтами в зоне .ru

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, сообщает NEWS.ru, ссылаясь на Координационный центр доменов .RU/РФ.
Специалисты предупредили, что проблемы с доступом у некоторых пользователей могут оставаться некоторое время.
Массовый сбой в работе интернета произошёл у российских пользователей вечером 30 января. Причиной стала техническая ошибка, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC
DNSSEC — набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.
В основном на сбои жаловались жители крупных городов, пользовавшиеся интернетом от мобильных операторов.
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