Вторник, 30 января, 2024

Специалисты сообщили об устранении проблемы с сайтами в зоне .ru

Массовый сбой в работе интернета произошёл у российских пользователей вечером 30 января.

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Специалисты сообщили об устранении проблемы с сайтами в зоне .ru

Новости мира
Автор: 7info

Опубликовано

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, сообщает NEWS.ru, ссылаясь на Координационный центр доменов .RU/РФ.

Специалисты предупредили, что проблемы с доступом у некоторых пользователей могут оставаться некоторое время.

— Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации, — сообщает телеграм-канал Минцифры РФ.

Массовый сбой в работе интернета произошёл у российских пользователей вечером 30 января. Причиной стала техническая ошибка, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC

DNSSEC — набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

В основном на сбои жаловались жители крупных городов, пользовавшиеся интернетом от мобильных операторов.

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