Специалисты развеяли популярные мифы о грудном вскармливании

Специалист центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Вера Евстигнеева рассказала о самых популярных заблуждениях, касающихся грудного молока и грудного вскармливания.

Кормление при маленькой груди или втянутых сосках невозможно.

Форма сосков и размер груди не может быть определяющим в кормлении. Важна зрелость груди, которая, как правило, формируется во время беременности.

Неудачное вскармливание первого ребенка исключает возможность вскармливать второго.

Кормить ребенка грудью – это труд, и связан он с правильной техникой сосания малыша. Первая неудача связана с неумением матери правильно и настойчиво выполнять свою миссию. При второй беременности, как правило, больше молока и опыта, и поэтому все складывается удачно.

В мягкой груди молока нет.

Ощущение наполненности груди всегда проходит на второй или даже третий месяц вскармливания. Груди уменьшаются в размерах, но это не говорит о том, что нет молока. Но не помешает отследить, сколько малыш прибавляет в весе за неделю. Если прибавляет хорошо, не менее 150 граммов в неделю, для беспокойства нет причин.

В период грудного вскармливания необходимо питаться только простой пищей.

Пища должна быть сбалансированной, а не простой. Привычный рацион менять не следует.

Физические упражнения повлияют на вкус молока.

Физические упражнения полезны всем людям, в том числе и кормящим матерям. Ничто не указывает на то, что они влияют на вкус молока.

Дети, находившиеся на грудном вскармливании, слишком привязаны к матери.

Все дети привязаны к матери больше или меньше. Это не зависит от кормления грудью или смесью. Но грудное молоко – это лучшее питание для ребенка. Оно не конкурирует с самой дорогой смесью. Кормление смесью — вынужденная мера в исключительных случаях.

В жаркую погоду младенцев нужно допаивать водой.

Грудное молоко содержит достаточное количество жидкости, в которой нуждается малыш. Давать ему воду ни в коем случае нельзя.

Мать должна мыть соски перед каждым кормлением.

Грудное молоко содержит антибактериальные вещества. Мытьё сосков – совершенно бессмысленное действие. Вполне хватит обычного душа два раза в день, как для любого человека.