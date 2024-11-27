Спасённый касимовец рассказал о жизни после сложной операции

Спасённый врачами Рязанской ОКБ житель Касимова рассказывает о жизни после операции. Информацию о своём самочувствии он передаёт медикам.

«Здравствуйте, это Геннадий! 5 ноября Вы с бригадой провели операцию в ММЦ г.Касимов.

Могу сказать, что меня выписали 15 ноября.

Общее состояние хорошее! Встаю, передвигаюсь самостоятельно и «королевские»дела выполняю сам. Швы будут снимать 29 ноября(заживают как на собаке, да и Амур с Аресом/псы самоеды/иногда трутся подбородками о живот (стерильность контакта 100%).

Передайте своим коллегам, принимавшим участие в проведении операции, мою благодарность. Профи есть профи. И как у нас говорят:»…прорвёмся, опера…». С уважением Н-НГН (Кокэцу сан)/Новиков -Нарышкин Геннадий (Кокэцу сан) Николаевич. Надеюсь на дальнейшее общение.»

Напомним, бригада врачей ОКБ выезжала в Касимовский ММЦ, чтобы помочь мужчине с аневризмой аорты с разрывом и кровотечением.