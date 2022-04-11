Сожителей-наркоторговцев задержали в Рязани

Сотрудники полиции задержали в Рязани двух молодых людей, работавших на нелегальный интернет-магазин, торгующий наркотиками. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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Задержаны сожители: 21-летний уроженец ближнего зарубежья и его девушка. Молодой человек держал через мессенджеры связь с покупателями, сожительница делала закладки.

Пара задержана в районе Южной окружной дороги. При досмотре у девушки обнаружены свертки с 18 граммами мефедрона, недалеко от места задержания нашли тайник с наркотиком.

На съёмной квартире пары на Касимовском шоссе обнаружено 46 граммов мефедрона, приготовленных к продаже. Всего у подозреваемых забрали 66 граммов наркотика.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Следствие продолжается.