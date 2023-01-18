Создание Аэрокосмической долины в Рязанской области оценили в 12,6 млрд. рублей

В Рязанской области продолжается работа над созданием на территории региона инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина». Об этом сообщила ВКонтакте зампред регионального правительства Юлия Швакова.

По её словам, создание инфраструктуры Аэрокосмической долины предварительно оценивается в 12,6 млрд.руб.

— Деятельность центра направлена на развитие высокотехнологичных направлений робототехники, телекоммуникаций, здравоохранения, аэрокосмических и беспилотных авиационных систем и других инновационных проектов, — написала Швакова.

Чиновница сообщила, что желание работать в Рязани изъявили около 40 компаний, разрабатывающих 60 инновационных проектов. Также интерес проявляют Объединенная авиастроительная корпорация, концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», Роскосмос и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Если проект будет реализован, к 2030 году Рязанская область получит 2,8 тысяч новых рабочих мест, увеличатся налоговые поступления.

Первым этапом реализации проекта станет реконструкция здания на улице Каширина в Рязани площадью 7,1 квадратных метров. Это собираются сделать в 2023 году.

Первые соглашения с резидентами намечены к подписанию в конце февраля — начале марта.