Пятница, 30 декабря, 2022
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Создана Комиссия по организации проектной деятельности правительства Рязанской

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В Рязанской области создали Комиссию по организации проектной деятельности правительства региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.

Возглавила комиссию зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Основными задачами Комиссии являются:

а) координация деятельности исполнительных органов Рязанской области при осуществлении проектной деятельности и реализации проектов на территории Рязанской области;

б) координация системного развития проектной деятельности в Рязанской области, анализ, оценка и совершенствование системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах Рязанской области и развитие передовых методов целевого и проектного управления;

в) оказание содействия руководителям проектов в достижении целей, показателей и результатов соответствующих проектов и оперативном разрешении вопросов, возникающих при взаимодействии с участниками проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней;

г) осуществление мониторинга достижения национальных целей развития и уровня достижения региональных проектов Рязанской области.

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