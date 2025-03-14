Современные проекты и желание двигаться вперед: лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев посетил Рязань

В рамках визита в Рязань лидер партии «Новые люди» и успешный предприниматель Алексей Нечаев поделился своими взглядами на развитие бизнеса, роль молодежи и принципы, которые помогают создавать успешные проекты.
Его визит начался с посещения Рязанского радиотехнического университета, где он познакомился с передовыми разработками в области робототехники, биомедицинских технологий и космических исследований. Затем Алексей Нечаев побывал на производственной площадке компании ТЕХНОНИКОЛЬ: на одном из крупнейших в России и Евразии предприятий по выпуску минерало-ватной теплоизоляции.
Однако главным акцентом стали не только технологии, но и люди, которые их создают. Об этом Алексей Нечаев сообщил на встрече со сторонниками. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, где каждый мог задать вопрос или высказать свое мнение. Особое внимание на встрече было уделено роли предпринимательства и молодежи в развитии регионов. Также говорили о социальной сфере и образовании. Не осталась без внимания и подготовка к выборам депутатов Рязанской областной Думы и к муниципальным выборам.
К примеру, сейчас «Новые люди» проводят встречи с потенциальными кандидатами, а также запустили школу для сторонников.
Подводя итоги встречи в регионе, лидер партии «Новые люди» отметил: в Рязанской области много инициативных людей.