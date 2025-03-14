Современные проекты и желание двигаться вперед: лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев посетил Рязань

В рамках визита в Рязань лидер партии «Новые люди» и успешный предприниматель Алексей Нечаев поделился своими взглядами на развитие бизнеса, роль молодежи и принципы, которые помогают создавать успешные проекты.

Его визит начался с посещения Рязанского радиотехнического университета, где он познакомился с передовыми разработками в области робототехники, биомедицинских технологий и космических исследований. Затем Алексей Нечаев побывал на производственной площадке компании ТЕХНОНИКОЛЬ: на одном из крупнейших в России и Евразии предприятий по выпуску минерало-ватной теплоизоляции.

— Это современное, очень интересное производство. Обсудили много вопросов, так как мне важно понимать, что еще нужно доработать в законодательстве, чтобы бизнес был более представленным в сегодняшней политике, — сказал Алексей Нечаев.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Однако главным акцентом стали не только технологии, но и люди, которые их создают. Об этом Алексей Нечаев сообщил на встрече со сторонниками. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, где каждый мог задать вопрос или высказать свое мнение. Особое внимание на встрече было уделено роли предпринимательства и молодежи в развитии регионов. Также говорили о социальной сфере и образовании. Не осталась без внимания и подготовка к выборам депутатов Рязанской областной Думы и к муниципальным выборам.

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Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

К примеру, сейчас «Новые люди» проводят встречи с потенциальными кандидатами, а также запустили школу для сторонников.

— Курс предоставляет возможность стать кандидатом от партии. А главное — понять нюансы работы депутата на собственном опыте и решить, интересна ли человеку вообще политика. Возможно, после прохождения теоретической и практической части «курсант» захочет стать кандидатом в депутаты, а может быть — штабным сотрудником, — пояснил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артем Морозов. — Наш курс позволяет проявить себя, предложить идеи для улучшения жизни в регионе! Лучшие проекты участники будут реализовывать у себя на территориях. А получить знания «студентам» помогут опытные наставники и эксперты, в том числе депутаты Государственной Думы.

Подводя итоги встречи в регионе, лидер партии «Новые люди» отметил: в Рязанской области много инициативных людей.

— Я очень доволен тем, что увидел в Рязани. Здесь есть инициативные люди, современные проекты и желание двигаться вперед, — отметил Алексей Нечаев.