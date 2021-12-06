Совладельцы Major Абросимов и Бахтиаров создали сельхозпроизводство без «химии»

Сейчас в России в приоритете — производство экологически чистой сельхозпродукции без применения «химии». Журнал «Эксперт» рассказывает, как Major — крупнейшая российская компания по продаже автомобилей и перевозке грузов, переключился на сельское хозяйство. История развития сельскохозяйственного подразделения компании Major — от совладельцев Major Павла Абросимова и Михаила Бахтиарова.

Major («Мейджор») была основана в 1998 году. Сегодня это крупнейший автодилер в России, подразделение Major Auto представляет в России 44 мировых бренда автомобилей – в том числе Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Toyota, Ford. Major же превратился в многопрофильный холдинг с оборотом почти 150 млрд. руб. в год.

Пять лет назад Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров решили взяться за что-то новое. «Пришли к единому мнению — берём курс на сельское хозяйство», — рассказывает президент холдинга Михаил Бахтиаров.

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Далеко ходить не стали – решили начать с Подмосковья. В строительство животноводческого комплекса под Волокаламском было вложено 1,5 млрд. руб. Из Европы были завезены полторы сотни племенных коров, столько же коз и овец. Ферма оснащена перерабатывающим оборудованием, сельскохозяйственной техникой. Сооснователи шутили: в автобизнесе немецкие «мерседесы», здесь — европейские бурёнки.

«Цена селекционной коровы почти равна цене автомобиля», — вспоминает Павел Абросимов.

В 2018 году молочная продукция новой фермы появилась на прилавках магазинов. Позже научились изготавливать органический сыр.

Поголовье животных росло, появился птичник, запустили мясное производство.

К началу 2019 г. земли хозяйства, а это 4,5 тыс. га, прошли сертификацию на соответствие стандартам органического производства. Угодья сертифицировала немецкая компания Kiwa, которая теперь контролирует и посевной материал фермеров.

В самом начале приоритеты были расставлены правильно, вспоминают совладельцы бизнеса Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров. Быстрые темпы развития предприятия — это результат большого спроса на натуральные продукты плюс хорошая организация рабочего процесса.

Торговую марку предприниматели решили сделать простой: «М2» (Major — 2, т.е. второе направление бизнеса).

«Пестициды, синтетические удобрения, гормоны роста и другая химия не применяется, значит нет никакого ускоренного роста и супернадоев или суперпривесов.», — рассказывает Павел Абросимов. Для удержания цен из-за такого подхода предприниматели решили организовать свою розницу и интернет-торговлю.

Сейчас собственная торговая сеть «М2 Органик Клуб» насчитывает 10 магазинов, большой ассортимент продукции представлен более 400 наименованиями.

Среди магазинов, торгующих органическими продуктами, «М2 Органик Клуб» признан лидером на конкурсе WorldFoodOrganic. «Чистое сельское хозяйство — это будущее России», — уверен Павел Абросимов.

В 2020 году Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров расширили свой агробизнес – начали выращивать зерно и рапс в Тульской области. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент Major Михаил Бахтиаров подписали инвестиционное соглашение о дальнейшем развитии агрохолдинга в регионе. Уже завершается строительство элеваторного комплекса, в планах — мельница и ряд других мощностей. «Мы не гонимся за чем-то или за кем-то. Нам понадобилось 20 лет, чтобы построить успешный автомобильный бизнес. Сельское хозяйство уж тем более не терпит суеты», — уверен Михаил Бахтиаров.