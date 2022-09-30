Пятница, 30 сентября, 2022
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Советник Клычкова рассказал, как он сражается с украинцами в соцсетях

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Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев рассказал, отстаивает Россию на информационном фронте во время специальной военной операции на Украине, пишут Орловские Новости.

В качестве примера соратник Андрея Клычкова привел ситуацию с публикацией ролика о поездке в Донецк с гуманитарным грузом. Вскоре ему пришли тысячи комментариев и личных сообщений с угрозами.

«Налетели коршуны, заклевали меня, но, как говорит губернатор, если есть реакция – это хорошо. Поэтому здесь реакция жесткая, бомбануло так, что было слышно на Донбассе», – пояснил Лежнев.

Советник главы региона подчеркнул, что будет продолжать сражаться на поле боя в информационной войне, делать ролики и говорить о помощи российским военнослужащим.

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