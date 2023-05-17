Совет по качеству жизни создадут в Рязанской области

Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где будут внедрять Региональный социальный стандарт. Об этом сообщил зампред регионального правительства Валентин Завалев на стартовом совещании.
Цель Регионального стандарта – создание условий для повышения качества жизни граждан. Его разработало Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов по поручению Владимира Путина.
В планах – создание единой информационной платформы, где граждане смогут узнать о мерах поддержки и получить их без личного обращения в организацию. Служба социальных кураторов поможет людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – рассказал зампред правительства Рязанской области.
Эти и многие другие мероприятия позволят улучшить качество предоставления социальных услуг и повысить их доступность, – подчеркнул Валентин Завалев.