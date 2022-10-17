Понедельник, 17 октября, 2022
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«Совершенно нелепо»: под Екатеринбургом поезд сбил насмерть 13-летнего мальчика

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Ночью с субботы на воскресенье на станции Северка под Екатеринбургом поезд сбил насмерть 13-летнего мальчика, пишет E1.RU.

В школе, где учился погибший, уточнили, что ребенок пошел провожать домой гостившего у него друга. По предварительной версии, дети переходили регулируемый переезд на красный. Они пропустили один поезд и пошли, не заметив встречный состав. Вместе со школьниками были родители.

«Ситуация совершенно нелепая была. Переезд был закрыт, зачем они пошли — непонятно», — отметили в учебном заведении.

Следователи проводят проверку по факту происшествия и выясняют обстоятельства гибели мальчика.

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