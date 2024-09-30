Сотрудники «Зелёного сада» высадили липовую аллею на улице Полонского

В минувшие выходные на улице Полонского собрались несколько десятков сотрудников ГК «Зелёный сад», в том числе управляющий директор компании Андрей Оришкевич. Многие пришли вместе с детьми и сажали липы всей семьёй.

Организацию мероприятия взяла на себя управляющая компания «Зелёный сад — мой дом». Здесь работают профессионалы, которые регулярно занимаются озеленением городских улиц. В первую очередь — благоустраивают территорию каждого нового жилого комплекса.

Помимо этого компания «Зелёный сад» принимает участие в городских акциях по посадке деревьев. Сотрудники сажали дубы на территории Рязанского кремля и в Васильевском переулке — в сквере, посвящённом памяти лётчиков-героев Великой Отечественной войны. А минувшей весной высадили ели вдоль Муромского шоссе.

«Зелёный сад» ухаживают за всеми посаженными растениями. 48 молодых лип на улице Полонского тоже не останутся без внимания — им будут обеспечены подкормка удобрениями и регулярный полив.

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