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Татьяна Проводина

Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район

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21 сентября сотрудники УМВД России по Рязанской области в рамках акции «Рязань – наш безопасный дом» посетили Скопинский район.

С молодёжными активистами встретились председатель совета ветеранов межмуниципального отдела МВД Скопинский Василий Шиц, подполковник полиции Сергей Устинов, подполковник внутренней службы Олег Головкин и замглавы администрации Скопинского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий Бобков.

Обсуждались вопросы, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел.

Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район
Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район
Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район

В акции «Рязань – наш безопасный дом» участвовали также курсанты Рязанского филиала Московского Университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Они показали собравшимся красочное выступление группы спортивного совершенствования по рукопашному бою и продемонстрировали боевые приёмы.

Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район
Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район
Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район

Школьники посмотрели выставку оружия, организованную сотрудниками отряда спецназа «Гром» УНК УМВД.

В завершение состоялось оригинальное выступление артистов Культурного центра УМВД и курсантов Академии ФСИН России.

Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район
Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район
Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район
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