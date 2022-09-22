Сотрудники УМВД по Рязанской области посетили Скопинский район

21 сентября сотрудники УМВД России по Рязанской области в рамках акции «Рязань – наш безопасный дом» посетили Скопинский район.

С молодёжными активистами встретились председатель совета ветеранов межмуниципального отдела МВД Скопинский Василий Шиц, подполковник полиции Сергей Устинов, подполковник внутренней службы Олег Головкин и замглавы администрации Скопинского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий Бобков.

Обсуждались вопросы, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел.

В акции «Рязань – наш безопасный дом» участвовали также курсанты Рязанского филиала Московского Университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Они показали собравшимся красочное выступление группы спортивного совершенствования по рукопашному бою и продемонстрировали боевые приёмы.

Школьники посмотрели выставку оружия, организованную сотрудниками отряда спецназа «Гром» УНК УМВД.

В завершение состоялось оригинальное выступление артистов Культурного центра УМВД и курсантов Академии ФСИН России.