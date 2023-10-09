Сотрудники РНПК и школьники провели большую уборку

Рязанский нефтезавод и ученики школы №47 провели большую уборку в двух селах Рязанского района.

В рамках всероссийской осенней акции «Большая уборка» молодые специалисты РНПК совместно с волонтерами детской общественной экологической организацией «Хозяин Мещеры» школы №47 собрали мусор в селе Полково Рязанского района и на особо охраняемой природной территории в районе села Коростово Рязанского района – «Дубки».

После сбора мусора заведующий кафедрой географии экологии и природопользования РГУ имени С.А. Есенина Алексей Водорезов рассказал участникам уборки историю создания охраняемой природной территории «Дубки», в чем уникальность природного комплекса и каких редких животных можно здесь встретить. По итогам акции самые старательные участники акции получили поощрительные призы от РНПК и благодарность за неравнодушное отношение к природе родного края.

РНПК сотрудничает с волонтерами-экологами «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За это время проведено более 150 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, познание окружающего мира и исторического прошлого региона. В текущем году волонтеры совершили ряд экспедиций по Рязанской области – к озеру Великому, в сосновый лес поселка Солотча, усадьбу села Старое Зимино, в Окский заповедник. Под руководством педагогов юные экологи изучали местную флору и фауну, принимали участие в очистке природных территорий.