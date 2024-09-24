Вторник, 24 сентября, 2024

Сотрудники РГМЭК предупредили рязанцев о мошенниках

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/ooorgmek

ООО «РГМЭК» на своей странице ВКонтакте предупредило жителей Рязани о мошенниках.

Злоумышленники обманным путём вынуждают граждан сообщать свои персональные данные по телефону.

Во время телефонного разговора неизвестные лица представляются сотрудниками РГМЭК и требуют предоставить персональные данные для проведения работ по замене прибора учета электроэнергии.

Эксперты напомнили, что для замены приборов учета компания не осуществляет дополнительные обзвоны клиентов с целью получения их персональных данных.

Чтобы избежать подобных ситуаций не сообщайте по телефону какие-либо сведения о своих документах (паспорт, СНИЛС и др).

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