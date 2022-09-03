Сотрудники полиции раскрыли кражу горшков с цветами у пенсионерки в Спасском районе

В отдел МВД России по Спасскому району обратилась 52-летняя жительница села Гавриловское и сообщила о краже имущества. Заявительница пояснила, что с территории ее приусадебного участка пропали два керамические вазы с растениями. Женщина также рассказала полицейским, что днем она вернулась домой, где провела весь вечер и ночь, а утром решила заняться поливкой растений, однако, выйдя во двор дома, увидела, что горшки с цветами пропали.

Оперативники уголовного розыска опросили односельчан пенсионерки и получили от жителей соседней улицы важную информацию. Очевидцы сообщили, что в вечернее время видели женщину, которая шла по дороге, держа в руках горшки с цветами. Эта картина привлекла внимание соседей пенсионерки, поскольку керамические вазы были массивные и женщина переносила их с большим трудом. Эта прохожая была знакома очевидцам, поскольку проживала в этом же населенном пункте. Свидетели смогли сообщить примерный адрес проживания женщины.

Сотрудники полиции разыскали жительницу села, у нее дома полицейские обнаружили краденные горшки с растениями. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, 30-летней уборщице магазина, прогуливавшейся по улицам села, приглянулись керамические вазы с цветами. Женщина позавидовала и решила поставить горшки у себя дома, для этого она пролезла на палисадник к пенсионерке и забрала растения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.