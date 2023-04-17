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Понедельник, 17 апреля, 2023
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Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и безопасность во время празднования православной Пасхи

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В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года в Рязанской области 48 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, посвященных православному празднику Пасхи.

Торжественные богослужения и крестные ходы состоялись в 294 храмах в 215 населенных пунктах Рязанской области.

В Рязанской области 821 сотрудник органов внутренних дел обеспечивал правопорядок в местах проведения торжеств. Также в этой работе задействовались сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности.

Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка допущено не было.

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