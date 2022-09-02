Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Рязанской области отмечают свой профессиональный праздник

2 сентября на территории Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 99-й годовщине создания в системе МВД России патрульно-постовой службы. В нем приняли участие заместитель начальника УМВД России по Рязанской области – начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев, командир ОБ ППСП УМВД полковник полиции Александр Бахмутов, руководители структурных подразделений УМВД, сотрудники ППСП.

К сотрудникам ППСП со словами поздравлений обратился Дмитрий Григорьев:

— Сотрудники патрульно-постовой службы ежесуточно находятся на передовой борьбы с преступностью, они самые первые встречаются лицом к лицу с правонарушениями, а значит первыми встают на защиту граждан.

Заместитель начальника УМВД – начальник полиции отметил профессионализм, достойную организацию и высокую ответственность сотрудников подразделения. Дмитрий Григорьев пожелал патрульным полицейским крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе и вручил отличившимся сотрудникам медали, почетные грамоты, благодарности.

К поздравлениям присоединился командир ОБ ППСП УМВД Александр Бахмутов. Он пожелал сотрудникам жизненной энергии, удачи во всех делах и исполнения заветных желаний. Александр Бахмутов поблагодарил сотрудников патрульно-постовой службы за ежедневный упорный труд на благо спокойствия общества, за большой вклад в развитие строевого подразделения и за безопасность, обеспеченную на улицах города.

Праздничное мероприятие завершилось торжественным маршем сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

Наряды ППСП направились на маршруты патрулирования.

Справочно: Патрульно-постовая служба полиции является важным звеном в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. Первые упоминания о ней появились в Российской империи в июле 1811 года, когда огласили «Положение о внутренней страже». А само понятие «полицейская постовая служба» впервые встречается в утвержденном в 1838 году императором Николаем I «Положении о столичной полиции».

Правовой статус патрульно-постовая служба обрела 2 сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру», в которой излагались общие положения о постовой службе и обязанности милиционера.

Патрульно-постовая служба полиции является основной силой, обеспечивающей общественный порядок и безопасность в городах и других населенных пунктах, на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта.