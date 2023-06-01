Сотрудники МЧС спасли молодую девушку от падения с 15-го этажа в Курске

В Курске сотрудники МЧС спасли молодую девушку от падения с 15-го этажа жилого дома.

Инцидент произошёл 31 мая на проспекте Победы. Очевидцы сообщили в службу спасения, что девушка сидит на подоконнике. На место прибыли огнеборцы 8 пожарно-спасательной части, психологи, сотрудники Аварийно-спасательной службы, полиция, скорая помощь.

Четыре часа девушку уговаривали вернуться в квартиру, на к какой-то момент она сорвалась. Упасть вниз курянке не дали спасатели. Этажом ниже пожарные держали её за ноги. Совместными усилиями девушку затащили в квартиру.

Спасательная операция длилась десять минут, после чего девушку затащили в квартиру.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что спасателей наградят.