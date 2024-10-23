Сотрудники МЧС напомнили меры безопасности ученикам рязанской школы № 1

В преддверии школьных осенних каникул сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области встретились с учащимися 8 класса школы № 1 им. В. П. Екимецкой.

Государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Рязанской области Людмила Харькова рассказала ребятам о мерах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

К сожалению, несчастные случаи на воде — довольно частое явление. По состоянию на октябрь 2024 года на водоемах Рязанской области погибли 17 человек, четверо из них — дети (12, 14, 15 и 17 лет).

На улице осень. А значит, скоро наступят морозы, и водные объекты начнут покрываться льдом. Как правило, водоемы замерзают неравномерно — сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На водоемах со стоячей водой лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование, — отметила Людмила Харькова. — Сегодня мне бы хотелось уделить особое внимание мерам безопасного поведения на льду.

Среди основных правил безопасности при переходе водного объекта по льду:

— использовать оборудованные ледовые переправы или проложенные тропы,

— обходить участки, покрытые толстым слоем снега,

— при переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовыми оказать немедленную помощь впереди идущему.

-Пользоваться площадками для катания на коньках на водных объектах можно только после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании — не менее 25 см, — подчеркнула Людмила Харькова.

Ребята обсудили с инспектором как правильно нужно действовать, если вы провалились под лед или если на ваших глазах под лед провалился другой человек или животное.

О том, как сделать безопасным нахождение в закрытых помещениях и как правильно действовать в случае возникновения пожара, школьникам рассказала старший инспектор ОНД и ПР по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области Юлия Савицкая.

Первое, что любой человек должен сделать в случае обнаружения пожара, — вызвать пожарную охрану по телефонам 01, 101 или 112 и немедленно покинуть место возгорания.

Во время пожара нельзя пользоваться лифтами. Передвигаться в задымленном помещении нужно ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой. При невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую простыню.

— Главное — не поддаваться панике! И помнить, что выполнение элементарных мер предосторожности — залог вашей безопасности, — отметила Юлия Савицкая.