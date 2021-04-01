Сотрудники МЧС наградили рязанских школьников

1 апреля в рязанской школе №47 прошел «День птиц». В нем участвовали экологическое объединение «Хозяин Мещеры» и кадетский корпус.

Дети получили награды от сотрудников МЧС.

Вручал награды Александр Савуков, начальник ГУ МЧС России по Рязанской области. Кадеты получили почетные грамоты. А экологическому объединению подарили скворечники.

В 47 школе для учащихся работает несколько направлений. Дети с радостью становятся кадетами и волонтерами. Она оборудована всем самым важным и необходимым для кадетской подготовки: современный спортзал, уличная площадка и классы довоенной подготовки. Объединение «хозяин Мещеры» сотрудничает с Окским биосферным заповедником и проявляет активное участие его жизни.

Сотрудники заповедника и МЧС поблагодарили директора школы Ольгу Донцову за вклад в развитие кадетского корпуса и экологического объединения.