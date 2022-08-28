Сотрудники Лесопарка поздравили со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ

Команда Лесопарка поздравила со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Козлова Валентина Константиновича.

28 августа для Валентина Константиновича прозвучали искренние поздравления и слова благодарности. Для юбиляра был организован праздничный концерт во дворе, на котором рязанские артисты исполнили его любимые и знакомые всем военные композиции. На память о встречах сотрудники Лесопарка создали и вручили имениннику фотокнигу. Особым подарком стал портрет ветерана, специально написанный ко дню 100-летия Валентина Константиновича.

Ветеран поделился с гостями историями из своей жизни, рассказал о работе в плавсоставе и, конечно же, о том, как лично для него началась война. В дружественной атмосфере команда Лесопарка преподнесла праздничный торт и другие приятные подарки. Это большая честь – иметь возможность регулярно навещать ветерана и от всей души благодарить его за мирное небо.