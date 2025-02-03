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Фото: t.me/gibdd062
Общество

Сотрудники Госавтоинспекции поймали в Рязанской области 11 пьяных водителей за выходные

Валерия Мединская

Госавтоинспекция Рязанской области отчиталась об итогах рейдов, которые прошли в регионе в выходные.

Всего на дорогах региона выявили 869 нарушений ПДД. Среди них — 11 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сообщается о 6 водителях, которые на законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования ответили отказом, в связи с чем в отношении этих граждан составлены соответствующие административные материалы. Также выявлено 6 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

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В ходе рейдов выявлены 6 нарушений, совершенные пешеходами. 12 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлено 11 нарушений, связанных с перевозкой детей.

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