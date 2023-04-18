Сотрудники ГИБДД проводят в Рязани профилактическое мероприятие «Тонировка»

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязани комплексные мероприятия по предотвращению нарушений ПДД, связанных с управлением автотранспортом, оборудованным тонированными стёклами, которые не соответствуют установленным требованиям по светопропусканию. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Тонированные стекла на автомобиле ухудшают обзорность для водителя, что может привести к увеличению риска ДТП, особенно в условиях недостаточной видимости в темное время суток.

В случае выявления таких нарушений, водители будут привлечены к административной ответственности по статье 12.5 части 3.1 КоАП РФ, которая предусматривает административный штраф в размере 500 рублей.