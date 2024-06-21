Сотрудники ГИБДД проводят в Рязани комплексное мероприятие

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут комплексное мероприятие «Встречная полоса».

Цель мероприятия — предотвратить нарушения правил дорожного движения, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Пожалуйста, будьте внимательны на дороге и соблюдайте правила. Не выезжайте на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра. Это может привести к серьёзным последствиям, включая лобовые столкновения на большой скорости.