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Во вторник, 20 апреля, сотрудники ГИБДД проверят рязанских таксистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Цель данного мероприятия — пресечение нарушений в сфере пассажирских перевозок и незаконного использования атрибутики такси. Кроме того, гаишники будут проверять и соблюдение водителями ПДД.

Автоинспекторы наведаются во все места скопления таксистов. Особенно сотрудников ГИБДД будет интересовать наличие путевых листов, техническое состояние автомобиля, а также разрешение на осуществление пассажирских перевозок.