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Вторник, 20 апреля, 2021
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Сотрудники ГИБДД проверят рязанских таксистов

Елена Лобанова
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Во вторник, 20 апреля, сотрудники ГИБДД проверят рязанских таксистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Цель данного мероприятия — пресечение нарушений в сфере пассажирских перевозок и незаконного использования атрибутики такси.  Кроме того, гаишники будут проверять и соблюдение водителями ПДД. 

Автоинспекторы наведаются во все места скопления таксистов. Особенно сотрудников ГИБДД будет интересовать наличие путевых листов, техническое состояние автомобиля, а также разрешение на осуществление пассажирских перевозок.

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