Понедельник, 22 апреля, 2024

Сотрудники ГИБДД помогли пострадавшим в аварии в Касимовском районе

Автор: 7info7

Опубликовано

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь пострадавшим в ДТП, которое произошло 19 апреля в Касимовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Утром в пятницу на 201-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» столкнулись Фольксваген Поло и Фольксваген Тигуан. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Они прибыли до приезда других экстренных служб.  Водитель Тигуана и пассажир Поло получили травмы. Пострадавшим требовалась помощь.

— Госавтоинспекторы воспользовались укладкой для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, поставленной в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и находящейся в каждом патрульном автомобиле Госавтоинспекции, — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций. Затем пострадавших передали врачам  «скорой».

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