Сотрудники ГИБДД помогли пострадавшим в аварии в Касимовском районе

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь пострадавшим в ДТП, которое произошло 19 апреля в Касимовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Утром в пятницу на 201-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» столкнулись Фольксваген Поло и Фольксваген Тигуан. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Они прибыли до приезда других экстренных служб. Водитель Тигуана и пассажир Поло получили травмы. Пострадавшим требовалась помощь.
Полицейские наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций. Затем пострадавших передали врачам «скорой».