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Суббота, 10 июля, 2021
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Сотрудникам смоленской администрации запретили носить белые и яркие носки

Елена Лобанова
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В Смоленске сотрудникам городской администрации запретили носить белые и яркие носки. Соответствующие изменения внес глава города Андрей Борисов в распоряжение «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих». 

Теперь мужчины не могут приходить на работу в белых или ярких носках, бриджах, шортах и спортивных штанах. Запрещаются спортивные майки, футболки, сланцы, сандалии и кроссовки. 

Женщинам нельзя носить короткие, обтягивающие юбки, глубокое декольте. Дамам теперь нужно прикрывать открытые живот и плечи. Под запретом также яркие и полупрозрачные ткани. На протокольных мероприятиях женщинам необходимо быть в чулках или колготках. 

— Сотрудники администрации не должны носить экстравагантную одежду. Деловому образу должна соответствовать и прическа, — говорится в сообщении.

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