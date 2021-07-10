Сотрудникам смоленской администрации запретили носить белые и яркие носки

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В Смоленске сотрудникам городской администрации запретили носить белые и яркие носки. Соответствующие изменения внес глава города Андрей Борисов в распоряжение «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих».

Теперь мужчины не могут приходить на работу в белых или ярких носках, бриджах, шортах и спортивных штанах. Запрещаются спортивные майки, футболки, сланцы, сандалии и кроссовки.

Женщинам нельзя носить короткие, обтягивающие юбки, глубокое декольте. Дамам теперь нужно прикрывать открытые живот и плечи. Под запретом также яркие и полупрозрачные ткани. На протокольных мероприятиях женщинам необходимо быть в чулках или колготках.

— Сотрудники администрации не должны носить экстравагантную одежду. Деловому образу должна соответствовать и прическа, — говорится в сообщении.