Сотрудника рязанской колонии поймали на взятке

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На сотрудника исправительной колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области завели уголовное дело. Его подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемый получил 15 тысяч рублей от заключённого за пронос на территорию колонии шести мобильных телефонов.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Рязанской области. Расследование продолжается.