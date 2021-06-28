Сотрудник рязанской колонии попался на взятке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области. Мужчина подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
В марте 2021 года подозреваемый получил 15 тысяч рублей за пронос на территорию колонии нескольких мобильных телефонов, считает следствие.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками собственной безопасности УФСИН. Расследование продолжается.