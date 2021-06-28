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Понедельник, 28 июня, 2021
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Сотрудник рязанской колонии попался на взятке

7info
Сотрудник рязанской колонии попался на взятке
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области. Мужчина подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В марте 2021 года подозреваемый получил 15 тысяч рублей за пронос на территорию колонии нескольких мобильных телефонов, считает следствие.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками собственной безопасности УФСИН. Расследование продолжается.

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