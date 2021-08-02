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Понедельник, 2 августа, 2021
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Сотрудница рязанской больницы пыталась продать поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

Елена Лобанова
Сотрудница рязанской больницы пыталась продать поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19
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В Рязани 49-летняя сотрудница больницы пыталась продать поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Женщина получила через посредника взятку в размере 5 000 рублей. За эти деньги она должна была выдать сертификат о вакцинации от COVID-19 и внести данные на портал Госуслуг. Заказчицей данного преступления оказалась другая рязанка. 

Против сотрудницы больницы возбудили уголовное дело по  ч.1 ст.291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). Полицейские выясняют, продавала ли женщина и раньше поддельные сертификаты.

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