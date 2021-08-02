Сотрудница рязанской больницы пыталась продать поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

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В Рязани 49-летняя сотрудница больницы пыталась продать поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщина получила через посредника взятку в размере 5 000 рублей. За эти деньги она должна была выдать сертификат о вакцинации от COVID-19 и внести данные на портал Госуслуг. Заказчицей данного преступления оказалась другая рязанка.

Против сотрудницы больницы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). Полицейские выясняют, продавала ли женщина и раньше поддельные сертификаты.