Состояние Романа Костомарова оценивается как критическое после инсульта

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров находится в критическом состоянии после перенесённого инсульта. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

Спортсмен перенёс инсульт с 20 на 21 февраля. При этом агентство отмечает, что сообщения о втором инсульте фигуриста не соответствуют действительности.

Роман Костомаров был госпитализирован в Коммунарку 10 января с левосторонней пневмонией, перешедшей в двустороннюю. У спортсмена развился сепсис, и врачам пришлось ампутировать ему одну стопу, а вторую зачистить.

Фигурист лишился нескольких пальцев на руках и одной фаланги. Также врачи сообщали об отёке мозга Романа Костомарова и инфекционном поражении его части.