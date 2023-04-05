Состоялась рабочая встреча Михаила Мишустина и губернатора Рязанской области Павла Малкова

5 апреля в рамках рабочей поездки в Рязанскую область Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел рабочую встречу с Губернатором Павлом Малковым.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Рязанской области, выполнения регионом показателей национальных проектов, привлечения новых инвестиций, поддержки приоритетных для региона и его жителей проектов.

Губернатор Павел Малков поблагодарил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина за внимание к Рязанской области. Он отметил, что регион развивается, реализуется много важных проектов по всем направлениям. Доложил о рекордных показателях в АПК и достижениях производственной сферы. Так, по итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 109,2%, по этому показателю область занимает 9 место по стране и второе в ЦФО. «Большую роль сыграла федеральная поддержка, в том числе, работа Фонда развития промышленности. Также пользуемся механизмами специнвестконтрактов. Готовимся участвовать в промышленной ипотеке, применять соглашения о защите и поощрении капиталовложений и кластерную инвестплатформу», – сказал Павел Малков.

Глава региона отметил хорошую динамику инвестиций. В настоящее время в инвестпортфеле области находится 95 крупных инвестпроектов на сумму более 270 млрд рублей. Это даст 20 тысяч новых рабочих мест. «В этом году заканчиваем строительство индустриального парка «Рязанский», там сейчас уже 18 резидентов, которые строят или готовятся строить новые промышленные предприятия. Все они будут работать также и в сфере импортозамещения, – отметил Павел Малков. – Работаем над запуском ИНТЦ «Аэрокосмическая долина», наполняем его реальным смыслом. Уже заключены соглашения с 14 резидентами, ведем переговоры с еще более чем 30 потенциальными резидентами».

Павел Малков проинформировал, что среднемесячная зарплата в области выросла на 11,7%. Сохраняется стабильность на рынке труда. В этом году в регионе будет строиться более 60-и социальных объектов, капитально отремонтируют 20 школ. «Все это и многое другое было бы невозможно без серьезной поддержки федерального центра. Сейчас пользуемся всеми возможными мерами, которые предоставлены, в том числе инфраструктурными бюджетными кредитами под реализацию важных проектов. Это почти 4 млрд рублей, на которые создаем социальную инфраструктуру в микрорайонах, – сказал Губернатор. – Огромное спасибо за поддержку и помощь. Постоянно чувствуем внимание к Рязанской области. Ни одно федеральное ведомство не остается в стороне, если мы обращаемся с каким-то вопросом. Я очень благодарен лично Вам, Михаил Владимирович, за поддержку. Удалось сдвинуть сложные застарелые проблемы, которые существовали много лет». Павел Малков добавил, что, благодаря поручениям по итогам предыдущей встречи с Михаилом Мишустиным, в регионе усилены темпы работы по обновлению парка общественного транспорта, службы скорой медицинской помощи, школьных автобусов. «Жители видят эту поддержку, отмечают ее. Будем продолжать системно двигаться по всем направлениям», – сказал Павел Малков.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил: «Жители Рязанской области поддержали вас. Вы стали Губернатором и очень активно занимаетесь сегодня большим количеством проектов, задачами, которые стоят перед регионом, его развитием». Михаил Мишустин положительно оценил рост производственных мощностей в Рязанской области. «Очень обрадовало то, что системно занимаетесь развитием кластера по выпуску фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Всего того, что необходимо для оказания качественных медицинских услуг», – сказал Глава Правительства РФ, отметив важность участия во всех циклах создания медицинской и фармацевтической продукции Рязанского медуниверситета.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин одобрил проекты, которые реализуются под руководством Губернатора Павла Малкова по благоустройству и созданию комфортной среды в городах, селах и исторических поселениях. «Надеюсь, что у вас получится всё, и набережную кремля сделаете яркой. Рязань – красивый город, очень живописный. Уверен, что этот новый импульс, который вы сегодня, с участием, в том числе и федеральных органов власти, привнесли, даст возможность сделать Рязань и в целом регион еще более красивым, комфортным», – сказал Премьер-Министр.