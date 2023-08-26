Суббота, 26 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Состоялась церемония награждения участников пленэра «Рязань+»

7info7

26 августа в рамках VI Международного форума древних городов в Рязанском художественном музее состоялась церемония награждения участников пленэра «Рязань +». Организатором и руководителем коллектива художников из Коломны и Рязани стал председатель Рязанской организации Союза художников России Виктор Грушо-Новицкий.

На протяжении нескольких дней художники рисовали Рязань и запечатлили наш город в его историческом и современном облике.

Перед участниками пленэра и гостями церемонии награждения выступил Виктор Грушо-Новицкий, который поблагодарил художников за прекрасные, атмосферные работы и выразил сожаление, что организационные обязанности не позволили ему самому выйти на пленэр и запечатлеть Рязань в дни VI международного форума древних городов.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Ансамбль народной музыки «Ока» устроил рязанцам незабываемый концерт

Зрители погрузились в волшебный мир звуков древних народных инструментов.

16 сентября в Рязани начинается прокат фильма «Барби»

Изначально фильм планировали начать показывать с 9 сентября.

На Лыбедском бульваре показали, что такое Рязанское гостеприимство

26 августа, в рамках Дня города, в Рязани прошёл II гастрономический  фестиваль «Рязанское гостеприимство». Шеф-повара рязанских ресторанов  «Старый город», «Буфетъ», «Боровница», «Сова», «Есть», «Старый мельник», «Грфин», «Reazieone Di  Mallard» продемонстрировали гостям что такое, на самом деле, русский завтрак. В меню были представлены 5 видов холодных закусок, 2 вида горячих...

Состоялась церемония награждения участников фестиваля «Узорная нить»

Победителям и призерам были вручены почетные грамоты, а также высказаны слова благодарности и поддержки.

Изменились локации проведения нескольких мероприятий Форума древних городов

В 16.00 концерт «На том стоим» пройдет в фойе Рязанской филармонии, а в 17.00 концерт ансамбля «Ока» состоится в Камерном зале Филармонии.

Мужчина убил знакомого в Тверской области

По версии следствия, убийство совершено в период с 25 по 26 августа.

В Рязани презентовали «Моду с акцентом»

26 августа на площадке Верхнего городского сада состоялась презентация авторских коллекций одежды «Мода с акцентом» в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов».

В Рязани презентовали проект против отмены российской культуры «На том стоим»

26 августа в рамках VI Международного Форума древних городов в традиционном формате «Мирового кафе» прошла презентация проекта фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том и стоим».

На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия

Жители Рязани и гости города имели возможность приобрести уникальные сувениры из керамики, дерева и лоскутных материалов, а также насладиться невероятно вкусными пряниками, которые предлагалось украсить собственными руками.

На улице Почтовой полицейские поймали объявленного в федеральный розыск мужчину

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

В Рыбновском районе на трассе М5 произошло ДТП

Автомобили получили серьёзные повреждения.

В массовом ДТП на Интернациональной пострадали 2 человека

С места аварии в больницу доставлены мотоциклист и водитель автомобиля ВАЗ.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации