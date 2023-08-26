26 августа в рамках VI Международного форума древних городов в Рязанском художественном музее состоялась церемония награждения участников пленэра «Рязань +». Организатором и руководителем коллектива художников из Коломны и Рязани стал председатель Рязанской организации Союза художников России Виктор Грушо-Новицкий.

На протяжении нескольких дней художники рисовали Рязань и запечатлили наш город в его историческом и современном облике.

Перед участниками пленэра и гостями церемонии награждения выступил Виктор Грушо-Новицкий, который поблагодарил художников за прекрасные, атмосферные работы и выразил сожаление, что организационные обязанности не позволили ему самому выйти на пленэр и запечатлеть Рязань в дни VI международного форума древних городов.