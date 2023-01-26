Четверг, 26 января, 2023
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Составлен топ высокооплачиваемых открытых вакансий для жителей Рязанской области

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Эксперты hh.ru проанализировали вакансии Рязанской области и подготовили подборку десяти самых дорогих предложений с зарплатой от 80 000 рублей.

Лидером рейтинга стала вакансия машиниста трубоукладчика     с заработной платой от 170 000 руб. до 192 000 руб. Требуется специалист с подтверждённым опытом работы по ТК от 5-ти лет, с документами об обучении по специальности машинист крана-трубоукладчика и с удостоверением тракториста-машиниста кат. Е.

Вторую строчку рейтинга занимает предложение для начальника смены станции с зарплатой 150 234 руб. Работодатель ищет специалиста с высшим профессиональным (энергетическим) образованием, опытом успешной работы начальником смены станции ТЭЦ не менее 3 лет, а так же опытом работы начальником смены электрического цеха не менее 1 года и уверенным пользованием ПК.

На третьем месте рейтинга – вакансия PR-менеджера с зарплатой от 100 000 руб. Работодатель ищет специалиста с опытом продаж, не менее 5-ти лет, в маркетинге (опыт работы в производственной компании будет являться преимуществом) и опытом руководящей работы в маркетинге не менее 3-х лет.

ВакансияЗарплатаЗадачи
1Машинист трубоукладчикаот 170 000 руб до 192 000 руб.Управление ТС — трубоукладчик среднего / большого класса (KOMATSU D-355, LIEBHERR RL44);Сохранение рабочего состояния ТС;Своевременное обслуживание и ТО, при необходимости ремонт в полевых условиях;Соблюдение требований охраны труда.
2Начальник смены станции150 234 руб.Оперативное руководство работой смены станции с учетом бесперебойной и экономичной работой станции, постоянным наблюдением за состоянием и правильной эксплуатацией оборудования оперативным персоналом;Выполнением графиков активной нагрузки, напряжения; графиком тепловых нагрузок, обеспечивая отпуск требуемого количества электроэнергии, тепловой энергии и пара установленных параметров;Своевременным и правильным пуском и остановом котлов, турбин;Производством операций по переключениям в электрических и тепловых схемах;Правильным и экономичным распределением нагрузки между котлами, турбинами и режимом теплофикации.
3PR-менеджерот 100 000 руб.Всестороннее изучение рынка;Подготовка маркетинговой стратегии;Защита бюджета отдела маркетинга;Работа с ценообразованием;Анализ динамики клиентской базы;Удовлетворенность покупателей;Оценка результативности продаж;Поиск рынков сбыта.
4Менеджер по оптовым продажам в регионыдо 120 000 руб.Осуществление продаж по телефону; Холодные и теплые звонки (база предоставляется); Контроль дебиторской задолженности; Контроль отгрузки товара.
5Программист 1Сдо 120 000 руб.Участие в автоматизации существующих бизнес-процессов компании; Поддержка конфигураций 1С ERP 2.5, ЗУП 3.0, ТОИР, эксплуатирующихся в компании;Поддержка пользователей 1С и выполнение текущих технических заданий по сопровождению и внесению изменений в существующие конфигурации, участие в проектах УК, решение текущих проблем пользователей 1С.
6Риэлторот 80 000 руб.Привлечение потенциальных клиентов: продавцов и покупателей недвижимости; Проведение встреч и переговоров с клиентами; Заключение договора на оказание риэлторских услуг; Организация просмотров и показов объектов недвижимости; Анализ рынка недвижимости, профессиональные консультации по ситуации, трендам, изменениям рынка.
7Бизнес-тренерот 80 000 руб.Разрабатывать обучающие продукты и материалы: электронные курсы, тренинги, бизнес-кейсы, тестирования, чек-листы, презентации, инструкции и т.д.; Проводить тренинги для руководителей и менеджеров по продажам коммерческого блока (Бренды компании, Soft и Hard Skills); Организовывать и проводить отработку навыков для менеджеров по продажам на регулярной основе.
8Парикмахер-колористот 80 000 руб.Выполнение стрижек и окрашивание различной сложности;Выполнение укладок различной сложности.

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