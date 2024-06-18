Составлен рейтинг июньских вакансий в Рязани с зарплатой до 200 тысяч

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг лучших вакансий июня в Рязани.

Эксперты составили ТОП-5 лучших предложений работы с зарплатой до 200 тысяч рублей. На такую сумму может рассчитывать монолитчик, которого ищет строительная компания.

В рейтинг также вошли вакансии водителя, директора, менеджера по работе с ключевыми клиентами, главного инженера проекта.

Рязань