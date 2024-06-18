Вторник, 18 июня, 2024

Составлен рейтинг июньских вакансий в Рязани с зарплатой до 200 тысяч

Автор: 7info

Опубликовано

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг лучших вакансий июня в Рязани.

Эксперты составили ТОП-5 лучших предложений работы с зарплатой до 200 тысяч рублей. На такую сумму может рассчитывать монолитчик, которого ищет строительная компания.

В рейтинг также вошли вакансии водителя, директора, менеджера по работе с ключевыми клиентами, главного инженера проекта.

Рязань

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Монолитчик180 000 — 200 000 руб.
2Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнесаот 106 500 руб.
3Водитель (категория С)100 000 — 150 000 руб.
4Директор предприятияот 100 000 руб.
5Главный инженер проектаот 100 000 руб.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Прокуратура сообщила подробности ДТП в Шиловском районе

Новости Рязани
В результате ДТП пострадали 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе 3 несовершеннолетних.

7 человек погибли, 13 пострадали в массовом ДТП под Рязанью — 112

Новости Рязани
Авария случилась в Шиловском районе. По информации источника, столкнулись микроавтобус, два грузовика и легковой автомобиль.

Мать двоих детей упала с 16-го этажа, пытаясь сделать селфи

Новости мира
По данным источника, ЧП случилось вечером 14 июня Аминьевском шоссе.

В Рязанской области ограничено движение по трассе М5 из-за серьёзного ДТП

Новости Рязани
Реверсивное движение организовано на 273-м километре автодороги.

Массовое ДТП произошло на трассе М5 под Рязанью

Новости Рязани
По предварительным данным, авария с грузовиками произошла на автодороге между Кирицами и Шиловом.