Составлен рейтинг июньских вакансий в Рязани с зарплатой до 200 тысяч

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг лучших вакансий июня в Рязани.
Эксперты составили ТОП-5 лучших предложений работы с зарплатой до 200 тысяч рублей. На такую сумму может рассчитывать монолитчик, которого ищет строительная компания.
В рейтинг также вошли вакансии водителя, директора, менеджера по работе с ключевыми клиентами, главного инженера проекта.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Монолитчик
|180 000 — 200 000 руб.
|2
|Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса
|от 106 500 руб.
|3
|Водитель (категория С)
|100 000 — 150 000 руб.
|4
|Директор предприятия
|от 100 000 руб.
|5
|Главный инженер проекта
|от 100 000 руб.