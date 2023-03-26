Соседка Блиновской рассказала, как ярославский блогер ведет себя в реальности

Соседка блогера и создательницы марафонов в соцсетях Елены Блиновской рассказала изданию MSK1.RU, как ярославский блогер ведет себя в реальности.

По ее словам, знаменитость донимает соседей стремлением к пиару, например, традицией проводить семейную фотосессию возле подъезда ежегодно на 1 сентября.

«Они совсем не такие, как в Сети. В интернете дамочки показывают, что они милые, а по факту в жизни — такие мадам с конкретными выражениями, — пояснила собеседница издания.

Женщина считает, что культурный человек, который позиционирует себя как психолог, должен вести себя более корректно. Она не заметила дружелюбности в поведении Блиновской, хотя ее муж гораздо дружелюбнее.