Соседи обвинили ивановца в организации кладбища животных под окнами дома

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В Кинешме жители дома на улице Сеченова обвинили соседа создании в своей квартире незаконного приюта для кошек и организации кладбища домашних животных прямо под окнами, пишет Кинешемец.RU.

Соседи показали ролик, на котором владелец похоронного бюро якобы хоронит у дома умершего питомца. Горожане считают, что мужчина подбирает на улицах бездомных животных, а именно кошек, и привозит их к себе на передержку.

«Совсем недавно мы наблюдали одну из его похоронных церемоний, которую он устроил прямо перед нашими окнами», – рассказала Нина Васильева.

Утверждается, что предприниматель ставит на могилках веточки с траурными ленточками и цветами. Мужчина все обвинения отрицает и подчеркивает, что в прошлом захоронил пару кошек возле дома, но не более этого. Он объяснил соседский наезд завистью и вымогательством.