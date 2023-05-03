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Среда, 3 мая, 2023

Сорокина сообщила о решении проблемы жителей ЖК «Центральный» в Рязани

В Рязани прошли переговоры по поводу проблемы жителей ЖК «Центральный», сообщила ВКонтакте глава городской администрации Елена Сорокина.

Жители комплекса не могут пройти до остановки общественного транспорта из-за спора хозяйствующих субъектов. Вопрос был поднят во время прямого эфира губернатора Рязанской области Павла Малкова.

По словам Сорокиной, в сегодняшнем разговоре принимали участие руководящие лица ТРЦ «Премьер», строительной компании «Капитал 62», представитель Совета дома, сотрудники мэрии.

— Обсуждали не один вариант. Принято не идеальное, но в этих условиях оптимальное решение, с которым все солидарны, — написала Сорокина.

Строительная компания построит новый тротуар, который соединит ЖК и Московское шоссе максимально коротким с учетом земельных отношений маршрутом. Тротуар будет проходить между ТЦ и территорией строящегося здания налоговой инспекции, непрерывно вести к ЖК с одной стороны и остановке общественного транспорта с другой.

Дорожные работы выполнят оперативно.

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