Сорокина рассказала о ходе строительства нового детского сада в Семчино

Глава администрации Рязани Елена Сорокина в четверг, 20 апреля, вместе с депутатами Гордумы Галиной Трушиной и Александром Лемдяновым, а также мамами будущих воспитанников встретились с подрядчиком, который строит детский сад в Семчине. Об этом мэр написала ВКонтакте.
Детский сад будет трёхэтажным, рассчитанным на 224 места.
По словам Сорокиной, кирпичная кладка закончена, на первом этаже начали штукатурку стен. Утепляют и красят фасад. До 1 мая подрядчик планирует закрыть крышу в один слой, а до конца мая — полностью завершить кровельные работы.
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