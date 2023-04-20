Сорокина рассказала о ходе строительства нового детского сада в Семчино

Глава администрации Рязани Елена Сорокина в четверг, 20 апреля, вместе с депутатами Гордумы Галиной Трушиной и Александром Лемдяновым, а также мамами будущих воспитанников встретились с подрядчиком, который строит детский сад в Семчине. Об этом мэр написала ВКонтакте.

Детский сад будет трёхэтажным, рассчитанным на 224 места.

По словам Сорокиной, кирпичная кладка закончена, на первом этаже начали штукатурку стен. Утепляют и красят фасад. До 1 мая подрядчик планирует закрыть крышу в один слой, а до конца мая — полностью завершить кровельные работы.

— Электрика в здании готова. С начала этой недели начали прокладку труб отопления. В ходе разрытия, к сожалению, будут затронуты два дерева и три куста, — написала Сорокина. — Подрядчик их временно пересадит. После окончания работ на участке зеленую зону восстановят.

В управлении образования начали прием предварительных заявок от родителей, желающих зачислить своих детей в новые дошкольные образовательные учреждения. Подробная информация размещена на официальном сайте администрации и в социальных сетях.