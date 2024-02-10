Сорокина рассказала историю супругов Назаровых из Рязани, которые отпраздновали 55 лет совместной жизни

Руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте продолжает публиковать истории рязанских молодожёнов и пар, празднующих юбилейные даты совместной жизни. 9 февраля она рассказала о семье Назаровых:

— Во Дворце торжеств чествовали дружную и крепкую семью Назаровых. Да, именно так и попросили написать Александр Николаевич и Мария Ивановна. Имеют право! Их семье — 55 лет!

Познакомились они по переписке. Александр служил срочную, Мария работала в яслях. Если бы знала тогда мама одной из её воспитанниц, какой любви она даёт начало, заочно знакомя молодую воспитательницу со своим двоюродным братом…

Через год молодые поженились. Александр начал работать помощником машиниста на железной дороге. Молодожёнам дали комнату в общежитии. Ещё через год родилась дочь, потом сын. В общежитии стало явно тесно. И Александр переходит работать на завод ЗИЛ.

Работал честно, «на совесть» (как и Мария в детском саду) — и предприятие выделило отдельную квартиру! Как и многие трудовые советские семьи в то время, не раз ездили Назаровы в отпуск на море, но особенно любили походы с палатками. Детям дали высшее образование. Теперь уже трое внуков. И что, жизнь прожита? Нет! Назаровы говорят: нам ещё многое предстоит — надо передать свой опыт супружеского долголетия детям. Добавим от себя: и внукам! Только вы сможете научить их заботе друг о друге, верности, уважению. Лучше слов воспитывает пример.