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Пятница, 17 сентября, 2021
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Сорокина проверила ремонт дорог в Борках

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Сорокина проверила ремонт дорог в Борках

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Мэр Рязани Елена Сорокина в четверг, 16 сентября, посетила посёлок Борки. Оно проверила ремонт дорог в 12-м районе.

Сейчас  там ремонтируют два участка. Подрядчик снял старый асфальт и выровнял профиль. Сейчас ему необходимо укрепить обочины.

Полностью завершить ремонт хотят в 23 сентября. У главы администрации не возникло вопросов в к подрядчику. Из недочётов – свалка в районе дома 1Г и неухоженная зелёная зона. Это территорию в ближайшее время приведут в порядок.  

В этом году мы серьезно продвинулись в решении проблемы ремонта дорог. Например, в микрорайоне Приокский отремонтировали улицы Дачную, Молодежную, Медицинскую, Пирогова и 1-й Индустриальный переулок, — сказала Сорокина.

  • Сорокина проверила ремонт дорог в Борках
  • Сорокина проверила ремонт дорог в Борках
  • Сорокина проверила ремонт дорог в Борках
  • Сорокина проверила ремонт дорог в Борках
  • Сорокина проверила ремонт дорог в Борках

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