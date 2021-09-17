Сорокина проверила ремонт дорог в Борках

Мэр Рязани Елена Сорокина в четверг, 16 сентября, посетила посёлок Борки. Оно проверила ремонт дорог в 12-м районе.

Сейчас там ремонтируют два участка. Подрядчик снял старый асфальт и выровнял профиль. Сейчас ему необходимо укрепить обочины.

Полностью завершить ремонт хотят в 23 сентября. У главы администрации не возникло вопросов в к подрядчику. Из недочётов – свалка в районе дома 1Г и неухоженная зелёная зона. Это территорию в ближайшее время приведут в порядок.

В этом году мы серьезно продвинулись в решении проблемы ремонта дорог. Например, в микрорайоне Приокский отремонтировали улицы Дачную, Молодежную, Медицинскую, Пирогова и 1-й Индустриальный переулок, — сказала Сорокина.