Сорокина поручила провести служебную проверку из-за разрытия нового асфальта в Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина поручила провести служебную проверку из-за разрытия нового асфальта на улице Новосёлов. На еженедельном рабочем совещании глава администрации сообщила, что рабочие РМПТС во время проведения там работ по капремонту теплосетей вышли за границу зелёной зоны и разрыли новый асфальт.

– Произошедшее – вопиющий случай. За ненадлежащий контроль объявить взыскание руководителям структурных подразделений благоустройства и энергетики и ЖКХ. В отношении сложившейся ситуации провести служебную проверку, – заявила Сорокина.

Она отметила, что все плановые работы в Рязани должны вестись слаженно, во взаимодействии всех структур. Заммэра Михаилу Ромодину Елена Сорокина поручила выработать единый механизм, который позволит исключить несаглосованные действия от лица различных городских структур.