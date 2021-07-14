Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще

В среду, 14 июля, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве и Горроще. Об этом она написала на своей странице ВК.
Глава администрации посетила дворы в домах № 30, 27 по улице Бирюзова и Горького соответственно. В Канищеве расширили дорогу, чтобы сделать более комфортным подъезд к дому. Проект предусматривает установку детской площадки, ограждений, скамеек и урн. Также там провет озеленение и установят освещение.
При подъезде к дому уже срезали асфальтовое покрытие. Ремонт этого участка должны завершить к 1 сентября.
Возле дома №27 по улице Горького полностью заасфальтируют двор, заменят ограждение, сделают озеленение и освещение.
В общей сложности в этом году благоустроят девять дворов и семь подъездов к домам.