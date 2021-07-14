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Среда, 14 июля, 2021
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Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще

Елена Лобанова
Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще
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В среду, 14 июля, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве и Горроще. Об этом она написала на своей странице ВК. 

Глава администрации посетила дворы в домах № 30, 27 по улице Бирюзова и Горького соответственно. В Канищеве расширили дорогу, чтобы сделать более комфортным подъезд к дому. Проект предусматривает установку детской площадки, ограждений, скамеек и урн. Также там провет озеленение и установят освещение. 

— Большая часть работ уже выполнили. Сейчас уже ведется подготовка к монтажу ограждения, игровых элементов и покрытия на площадке. Ремонт двора должны завершить к концу июля, — написала Елена Сорокина. 

При подъезде к дому уже срезали асфальтовое покрытие. Ремонт этого участка должны завершить к 1 сентября. 

Возле дома №27 по улице Горького полностью заасфальтируют двор, заменят ограждение, сделают озеленение и освещение. 

— На этом участке полностью привели в порядок дорожное покрытие. Подрядчик сейчас приступил к установке ограждения. Подъезд к территории также отремонтируют к 1 сентября, — подчеркнула мэр Рязани. 

В общей сложности в этом году благоустроят девять дворов и семь подъездов к домам.

  • Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще
  • Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще
  • Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще
  • Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще
  • Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще
  • Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще
  • Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще
  • Сорокина осмотрела ход благоустройства дворов в Канищеве в Горроще
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