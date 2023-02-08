Сообщения о неизвестном мужчине, пристававшем к детям у гимназии в Рязани, не подтвердилась

Полиция установила личность мужчины, который, якобы, приставал к детям у гимназии № 5 в Рязани. Информация о противоправных действиях в отношении школьниц не подтвердилась.

Ранее в социальной сети ВКонтакте появились сообщения, что неизвестный с золотой серьгой в ухе предлагает детям подвезти их на автомобиле с номерами 48-го региона. Одна из девушек сообщила о случившемся охране учебного заведения.

Также похожего человека видели у гимназии № 2.