Среда, 8 февраля, 2023
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Сообщения о неизвестном мужчине, пристававшем к детям у гимназии в Рязани, не подтвердилась

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Изображение от user18526052 на Freepik

Полиция установила личность мужчины, который, якобы, приставал к детям у гимназии № 5 в Рязани. Информация о противоправных действиях в отношении школьниц не подтвердилась.

Ранее в социальной сети ВКонтакте появились сообщения, что неизвестный с золотой серьгой в ухе предлагает детям подвезти их на автомобиле с номерами 48-го региона. Одна из девушек сообщила о случившемся охране учебного заведения.

Также похожего человека видели у гимназии № 2.

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